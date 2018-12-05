الإذاعة الإسرائيلية: (حزب الله) لن يَرد في هذه المرحلة على (الدرع الشمالي)





وقال في مؤتمر صحفي: إن هذه العملية غير محدودة بل واسعة النطاق، وإنها بمثابة طرف "جبل الجليد"، وجزء صغير فقط من الخطط الإسرائيلية للدفاع عن أمنها في جميع الجبهات و"المخفي أعظم"، على حد تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، صباح اليوم الأربعاء: إن (حزب الله) لن يرد في هذه المرحلة على عملية (الدرع الشمالي) التي بدأها الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء؛ لكشف أنفاق على الحدود مع لبنان.ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية قولها: إن هذه العملية تجري داخل إسرائيل، وإن هدفها هو منع انتهاك "سيادة إسرائيل"، وفق تعبيره، فيما لم تستبعد مع ذلك أن تؤدي إلى تصاعد الأوضاع، موضحة أن الطرفين ليسا معنيين بخوض حرب.ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية التي بدأها صباح أمس، حتى يتم تحقيق أهدافها، وفق ما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.