دولي

هآرتس: تكنولوجيا الأنفاق في الشمال تعمل بشكل أفضل من الحدود مع غزة

هآرتس: تكنولوجيا الأنفاق في الشمال تعمل بشكل أفضل من الحدود مع غزة
عملية الدرع الشمالي على الحدود مع لبنان
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، عن عملية كشف الأنفاق التي يقوم بها جيش الاحتلال على الحدود مع لبنان، ومقارنتها بالعملية نفسها على الحدود مع قطاع غزة.

وقالت الصحيفة: "تكنولوجيا كشف الأنفاق تعمل بشكل أفضل في الأرض الصخرية على حدود لبنان بخلاف تلك المستخدمة على حدود قطاع غزة، حيث يواجه الجيش صعوبة في كشف الأنفاق وتحديدها على حدود القطاع".

وبدأ الجيش الإسرائيلي صباح أمس عملية أطلق عليها (الدرع الشمالي) بهدف كشف الأنفاق التي حفرها (حزب الله) على الحدود مع لبنان.

وادعى الجيش، أنه اكتشف نفقاً هجومياً أثناء العملية، وقال: إنه يمتد إلى إسرائيل، فيما نشر فيديو يوضح اكتشاف هذا النفق.

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