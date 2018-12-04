دولي

خلافات إسرائيلية حول مواجهة "حزب الله"

خلافات إسرائيلية حول مواجهة "حزب الله"
رام الله - دنيا الوطن
دبّت خلافات داخلية داخل الحكومة الإسرائيلية المصغرة حول مواجهة تنظيم حزب الله اللبناني، بحسب ما أفادت قناة (كان) الإسرائيلية.

وذكرت القناة ذاتها مساء اليوم الثلاثاء، أن ضابطا إسرائيليا رفيع المستوى، عارض القيام بعملية عسكرية موسعة ضد حزب الله اللبناني، لهدم أنفاق الحزب، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأوضحت القناة في تغريدة لها على الصفحة الرسمية على (تويتر)، أن عملية (الدرع الشمالي) لم تحظ بموافقة كاملة من أعضاء الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (كابنيت)، وإنما عارضها ضابط إسرائيلي بارز في المخابرات العسكرية "أمان"، بدعوى أن الوقت ليس مناسبا للقيام بمثل هذه العملية، في مقابل الاهتمام بعمليات عسكرية أخرى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاقه عملية (الدرع الشمالي)، من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود وتدميرها، وهي تقع شمالي البلاد، وقد يستخدمها حزب الله اللبناني في حروبه المستقبلية.

إلى ذلك، وبعد إطلاق "إسرائيل" العملية، رد الجيش اللبناني ببيان جاء فيه "على ضوء إعلان العدو الإسرائيلي، فجر اليوم إطلاق عملية (الدرع الشمالي) المتعلقة بأنفاق مزعومة على الحدود الجنوبية، تؤكد قيادة الجيش أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة".

كما أشار البيان إلى أن الجيش اللبناني على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ.

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