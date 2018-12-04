ميشيل أوباما تتلفظ بكلام بذيء

رام الله - دنيا الوطنزلّ لسان ميشيل، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أثناء حملة ترويجها لكتابها الجديد، في معرض حديثها عن المساواة بين الرجال والنساء في أماكن العمل، في مركز باركلي، ما أثار جدلاً واسعاً.واستخدمت أوباما كلمة بذيئة في معرض حديثها ما أثار حماسة الجمهور، فاستدركت قائلاً: "آسفة لقد نسيت أين أنا".ولم تمر كلمة أوباما مرور الكرام، فقد أعادت وسائل الإعلام استحضار تصريحات سابقة لها، وسلطت الأضواء على اللغة التي استخدمتها غير مرة في أماكن عامة.وقالت خلال حديثها عن كتابها وحياتها السابقة إنها ليست مهتمة بالسياسة، وإن زواجها برجل كان شغفه العمل السياسي، لا يعني أن تحبها أيضاً.