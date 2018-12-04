ضمن عملية (الدرع الشمالي): الجيش الإسرائيلي يكتشف نفقاً هجومياً لحزب الله

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، اكتشاف نفق هجومي، وذلك ضمن عمليته التي بدأها اليوم، وأطلق عليها (الدرع الشمالي)، بهدف اكتشاف أنفاق قام (حزب الله) بحفرها على الحدود مع لبنان.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه من ضمن عملية (الدرع الشمالي)، تم اكتشاف نفق هجومي اخترق الحدود الشمالية من منطقة (كفركلا)، وخلال هذه الساعات، يقوم جنود الجيش بخطوات تشغيلية وهندسية، لتحديد موقع النفق تمهيداً لتدميره.وتابع المتحدث: أن النفق اخترق الحدود، ولكنه لم يشكل تهديدًا مباشرًا لسكان المنطقة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن الجيش الإسرائيلي، أطلق عملية (الدرع الشمالي) صباح اليوم لكشف أنفاق "الإرهابيين" من لبنان.