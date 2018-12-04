مُعلقاً على عملية (الدرع الشمالي).. نتنياهو: علينا أن نعمل بحزم على جميع الجبهات





وأضاف: "نحن فخورون بقادة الجيش، ومقاتليه في تنفيذ العمليات المعقدة والنجاحات العملية في المراحل الأولى، وأي شخص يحاول أن يلحق الضرر بدولة إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً".





وتابع نتيناهو في تصريحات، نقلها موقع (واللا) الإسرائلي، اليوم الثلاثاء: "علينا أن نعمل بحزم ومسؤولية على جميع الجبهات في وقت واحد، وسنستمر في المزيد من الإجراءات العلنية والسرية لضمان أمن إسرائيل".





وبدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، عملية أطلق عليها اسم (الدرع الشمالي) تهدف لكشف أنفاق قام بحفرها (حزب الله)، على الحدود مع لبنان.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن الجيش الإسرائيلي، أطلق عملية (الدرع الشمالي) صباح اليوم؛ لكشف أنفاق "الإرهابيين" من لبنان.