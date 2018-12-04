لمناقشة التطورات على الحدود الشمالية.. (كابينت) يعقد اجتماعاً طارئاً مساء اليوم

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يجتمع المجلس الوزراي المصغر الإسرائيلي (كابينت) عند الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة التطورات على الحدود الشمالية، بحسب ما جاء على موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.ووفقا للموقع ذاته، فإنه تم إبلاغ الوزراء الاسرائيليين، بأن الاجتماع، ستكون مدته نصف ساعة تقريباً، لافتاً إلى أنه سيعقد في مبنى وزراة الدفاع الإسرائيلية (الكرياه) في تل أبيب.وكانت وسائل إعلامية إسرائيلية، قد أعلنت أن الجيش الإسرائيلي بدأت الليلة الماضية عملية (الدرع الشمالي)؛ لكشف الأنفاق التي حفرها (حزب الله) نحو إسرائيل.وذكرت إذاعة الجيش، أن هناك تعزيزات ضخمة للجيش في منطقة المطلة، على الحدود مع لبنان، وتم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة.