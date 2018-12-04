دولي

ليبرمان: لا تُوجد حاجة للتعامل مع أنفاق الشمال وجبهة الجنوب أكثر خطورة

ليبرمان: لا تُوجد حاجة للتعامل مع أنفاق الشمال وجبهة الجنوب أكثر خطورة
ليبرمان في اجتماع مع نتيناهو وايزنكوت
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي المستقيل، أفيجدور ليبرمان: إنه لا توجد حاجة ملحة للتعامل مع الأنفاق في الشمال، جبهة الجنوب أهم وأكثر خطورة، ويجب التعامل معها أولاً".

وكانت (القناة 14) الإسرائيلية، كشفت صباح اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة لاجتماع عقده المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، في 13 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. 

ونقلت القناة عن وزراء في (كابينت) رفضوا الكشف عن هويتهم، أنه تقرر في الاجتماع عدم الشروع بعملية واسعة النطاق في قطاع غزة، والتفرغ لتهديد الأنفاق على الحدود الشمالية.

وأضافوا: "لكن ليبرمان خرج بموقف معاكس، وزعم أن الجيش الإسرائيلي، يمكنه أن يضرب غزة، ثم يتفرغ للتعامل مع أنفاق في لبنان".

وكان ليبرمان عقب هذا الاجتماع، تقدّم باستقالته من منصبه كوزير للجيش، بسبب عدم القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم: إن الجيش بدأ الليلة عملية (الدرع الشمالي) لكشف الأنفاق التي حفرها (حزب الله) نحو إسرائيل.

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