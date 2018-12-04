شاهد: الجيش الإسرائيلي يبث مشاهد لعملية حفر أنفاق حزب الله







رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مشاهد لعملية (الدرع الواقي) التي بدأها الليلة الماضية، بهدف كشف أنفاق لـ (حزب الله) على الحدود مع لبنان.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت صباح اليوم: إن الجيش الإسرائيلي، بدأ الليلة عملية (الدرع الشمالي) لكشف الأنفاق التي حفرها (حزب الله) نحو إسرائيل.وذكرت إذاعة الجيش، أن هناك تعزيزات ضخمة للجيش في منطقة المطلة، على الحدود مع لبنان، وتم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة.وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن تعليمات وُجهت لوزراء (كابينت) بعدم الخروج بتصريحات لوسائل الإعلام حول عملية (الدرع الشمالي).من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانليس: إن العملية ستتوسع على طول الحدود الشمالية لإزالة تهديد الأنفاق.وأضاف: "في الساعات القليلة المقبلة، سنعلن عن أشياء أخرى تم اكتشافها، احتفظنا بالسرية حول العملية، ولم نُحدث السكان بسبب عدم وجود تهديد فوري".