دولي

هايلي: على الدول أن تسأل نفسها: هل هي مع حماس أو ضدها؟

هايلي: على الدول أن تسأل نفسها: هل هي مع حماس أو ضدها؟
نيكي هيلي في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، عن مشروع القرار الأمريكي، الذي سيتم التصويت عليه يوم الخميس المقبل، ويدين حركة حماس.

وقالت هايلي في تغريدة عبر (تويتر): "يوم الخميس ستصوت الأمم المتحدة على قرار أمريكي، يدعمه الاتحاد الأوروبي، يُدين أعمال حماس التدميرية، يجب على الدول الآن أن تسأل نفسها: هل هي مع حماس أو ضدها؟ الخيار واضح للولايات المتحدة- ونأمل أن يكون ذلك لبقية أعضاء الأمم المتحدة كذلك".

وتقدمت الولايات المتحدة، بمشروع قرار إلى الأمم المتحدة، يطالب بإدانة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بسبب إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية، حيث سيتم التصويت على القرار يوم الخميس المقبل.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي: إن القيادة الفلسطينية، تقود حراكاً في الأمم المتحدة من أجل عدم التصويت بأغلبية على مشروع القرار الأمريكي.

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