الجيش الإسرائيلي يُعلن بدء عملية (الدرع الشمالي) لكشف أنفاق حزب الله





وأضاف: "في الساعات القليلة المقبلة، سنعلن عن أشياء أخرى تم اكتشافها، احتفظنا بالسرية حول العملية، ولم نُحدث السكان بسبب عدم وجود تهديد فوري".



بدوره، قال رئيس بلدية (المطلة) دافيد أزولاي: إن الجيش الإسرائيلي، أعلن الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة، وبلدة المطلة، دخلت في واقع جديد مع بدء الحملة العسكرية (الدرع الشمالي)، وفق ما ذكر موقع (عكّا) للشؤون الإسرائيلية.



وقال أزولاي: "إننا في هذه المرحلة، نعتمد على قوات الجيش، ونسير وفق الضرورات الأمنية، وسنبلغ سكان البلدة بأي جديد".



في السياق، نقل موقع (والا) الإسرائيلي عن رئيس بلدية صفد، أنه أوعز بفحص جاهزية الملاجئ؛ لاستيعاب السكان حال حدوث أي تصعيد في الشمال.

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم: إن الجيش الإسرائيلي، بدأ الليلة عملية (الدرع الشمالي) لكشف الأنفاق التي حفرها (حزب الله) نحو إسرائيل.وذكرت إذاعة الجيش، أن هناك تعزيزات ضخمة للجيش في منطقة المطلة، على الحدود مع لبنان، وتم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة.وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن تعليمات وُجهت لوزراء (كابينت) بعدم الخروج بتصريحات لوسائل الإعلام حول عملية (الدرع الشمالي).من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانليس: إن العملية ستتوسع على طول الحدود الشمالية لإزالة تهديد الأنفاق.