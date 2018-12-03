المستشار القانوني في إسرائيل يتخذ قراره بشأن توصيات الشرطة ضد نتنياهو قريبا





وأكد ماندلبليت خلال جلسة عقدتها اليوم ما تسمى اللجنة البرلمانية لمراقبة الدولة، أنه ينوي اتخاذ هذا القرار بغض النظر عن عامل الوقت.



وأضاف: أن أفراد الطاقم الموسع الذين يفحصون هذا الملف عُينوا قبل عدة أشهر وأن الهدف من تشكيله هو ليس استنتاج توصيات معاكسة لتلك التي توصلت إليها الشرطة، بل مساعدته على التوصل إلى القرار الصحيح بشأن هذا الملف.



كما رفض ماندلبليت أقوال بعض وسائل الإعلام حول ممارسته سياسة المماطلة الممنهجة بخصوص ملفات التحقيق ضد نتنياهو قائلا: إن هدفها هو الإساءة إلى سمعته.

رام الله - دنيا الوطنقال ما يسمى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت: إنه سيحسم في أسرع وقت ممكن أمره بشأن قبول توصيات الشرطة، بتقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى المحاكمة في ملف (بيزك والا) المعروف بملف 4000 أو رفضها.