دولي

كلب بوش حزين

كلب بوش حزين
رام الله - دنيا الوطن
حظيت صورة كلب الرئيس الأميركي الراحل جورج بوش الأب، بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن تعاطفهم مع الكلب الوفي لسيده.

ورافق الكلب سولي، وهو من فصيلة "لابرادور"، الرئيس الأميركي الحادي والأربعين، منذ شهر تموز الماضي، عقب وفاة زوجته باربرا بوش.

وأظهرت صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الكلب وهو مستلق أمام تابوت الرئيس الراحل في منزله بهيوستن، ثم نشرت الصورة على صفحة الرئيس الراحل على إنستغرام، مع عبارة "المهمة اكتملت"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلّق كثيرون على الصورة، حيث أثنى البعض على وفاء الكلب، في حين قال آخرون إن مظاهر الحزن واضحة عليه.

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