دولي

مُرجحاً باللجوء للقضاء الدولي.. أردوغان يكشف تفاصيل جديدة بقضية خاشقجي

مُرجحاً باللجوء للقضاء الدولي.. أردوغان يكشف تفاصيل جديدة بقضية خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل التحقيق، ومتابعة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لافتاً إلى أنه إذا لزم الأمر، سنلجأ إلى الأمم المتحدة لتحريك القضاء الدولي بشأنها.

جاء ذلك، في تصريحات، أدلى بها الرئيس التركي لإعلاميين أتراك، أثناء توجهه إلى فنزويلا، وفق ما أورد موقع (عربي 21).
 
وشدد أردوغان، على أن بلاده تكرر السؤال ذاته للسعودية بشأن من أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، وعن مكان جثته، وعن المتعاون المحلي الذي تقول الرياض إنه تم تسليمها له، منوهاً إلى أن تكتّم فريق الاغتيال عن معلومات بشأن الجريمة، يهدف إلى حماية هوية من أصدر الأوامر.

وقال: "نحن نقولها لكم أن فريقكم المكون من 20 شخصاً، يعرف أين جثة خاشقجي، وإن كان يوجد متعاون محلي أم لا".

وعرّج الرئيس التركي على تصريحات سابقة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال فيها إن بلاده لا تعلم من هو المتعاون المحلي، وأوضح: "نحن لا نصدق أنكم لاتعرفون.. عليكم أن توضحوا لنا من هو المتعاون التركي، هل هو تركي أم لا؟ فريق التحقيقات تشارك مع أمن يالوا، وحققنا هناك".

وأشار الرئيس التركي، إلى أن أنقرة "تنتظر نتائج التفتيش في أمكان عدة في مدينة يالوا جنوبي إسطنبول، لافتاً إلى أن التفتيش قد يطول أماكن أخرى، حيث أجرت السلطات التركية مؤخراً تفتيشاً في منزلين يعودان لرجلي أعمال سعوديين، أحدهما تحدث عبر الهاتف مع عنصر من فريق الاغتيال.

وأكد أردوغان على أن بلاده تحرص وماتزال على عدم إقحام العلاقات الثنائية مع السعودية، مبيناً أن الرياض سعت إلى إنكار الحقيقة بشأن مقتل خاشقجي، وتشويه الحقائق، وبعدئذ اعترفت بوقوع الجريمة.

وتساءل: "ماذا يظن هؤلاء؟ هل يعتقدون أننا أغبياء؟ هل اعتقدوا أنهم سيخدعون الرأي العام ؟" مشيراً إلى أن "النظام السعودي، طالبه عبر الهاتف، بإرسال النائب العام في الرياض لتوضيح القضية قلت لهم فليأتِ، إلا أنه جاء بدون أي وثائق، ولم يقدم لنا معلومات".

وأضاف أن النائب العام السعودي، "جاء إلى تركيا، وحمل معه خمس حقائب مكسرات وعاد"، مكرراً على أن الفريق "جاء بهدف القتل، وهناك من أعطاهم التعليمات لذلك"، وأن الفريق كان مستمتعاً، وكأنه تعاطى الهروين أثناء القتل.

وأوضح، أن النظام السعودي لم يكن متعاوناً في التحقيقات في قضية خاشقجي، مشيراً إلى أن تركيا أخذت على عاتقها كشف الحقيقة، و" قررنا أن نكشف عن العدالة، وسنكون منصفين في ذلك، وسنفعل اللازم".

وأكد أردوغان على أن بلاده "تحرص وماتزال على عدم إقحام العلاقات الثنائية مع السعودية"، لافتاً إلى أنه لو أتيح له الفرصة للرد على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين، كنت واجهته بكافة الأدلة المتعلقة بمقتل خاشقجي.

أخبار ذات صلة

كلب بوش حزين

كلب بوش حزين

الرئيس الفرنسي يأمر بعقد محادثات مع المحتجين في بلاده

الرئيس الفرنسي يأمر بعقد محادثات مع المحتجين في بلاده

ترامب لكيم: سأُحقق كل أمنياتك بشرط واحد

ترامب لكيم: سأُحقق كل أمنياتك بشرط واحد

حقيقة استبدال الرئيس النيجيري بشخص يشبهه

حقيقة استبدال الرئيس النيجيري بشخص يشبهه

موجة اعتداءات جنسية وحشية في جنوب السودان

موجة اعتداءات جنسية وحشية في جنوب السودان

المُعارضة الإسرائيلية تُهاجم نتنياهو: مشبوه وعليه أن يُقدّم استقالته

المُعارضة الإسرائيلية تُهاجم نتنياهو: مشبوه وعليه أن يُقدّم استقالته

(هآرتس): إدارة ترامب لن توقف المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية

(هآرتس): إدارة ترامب لن توقف المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية

الكاميرات ترصد ميركل مُتلبسة &#34;بالجرم المشهود&#34; في اجتماع رسمي

الكاميرات ترصد ميركل مُتلبسة "بالجرم المشهود" في اجتماع رسمي

التعليقات

الدنيا حكايات

رفقاً بسهى عرفات

رفقاً بسهى عرفات

شؤون فلسطينية

وفد من هيئة اذاعة وتلفزيون فلسطين يزور جامعة الأقصى بغزة

وفد من هيئة اذاعة وتلفزيون فلسطين يزور جامعة الأقصى بغزة

أبو هولي يشيد بالطواقم الفنية والادارية والأمنية العاملة في معبر رفح

أبو هولي يشيد بالطواقم الفنية والادارية والأمنية العاملة في معبر رفح

شاهد: التنمية الاجتماعية ووزارة الثقافة تنظمان احتفالاً باليوم العالمي لذوي الإعاقة

شاهد: التنمية الاجتماعية ووزارة الثقافة تنظمان احتفالاً باليوم العالمي لذوي الإعاقة

القوى الوطنية تشدد على أهمية استمرار الجهد المصري لانهاء الانقسام

القوى الوطنية تشدد على أهمية استمرار الجهد المصري لانهاء الانقسام

زيارة الرئيس عباس لإيطاليا ستحمل رسائل سياسية ودينية

زيارة الرئيس عباس لإيطاليا ستحمل رسائل سياسية ودينية

رئيس جامعة الأقصى: عام 2019 سيشهد ولادة أكاديمية جديدة

رئيس جامعة الأقصى: عام 2019 سيشهد ولادة أكاديمية جديدة

وزارة المالية في رام الله تبدأ بصرف رواتب موظفيها عبر الصراف الآلي

وزارة المالية في رام الله تبدأ بصرف رواتب موظفيها عبر الصراف الآلي

الاحتلال يخطر ثلاثة مواطنين بهدم مساكنهم شرق يطا

الاحتلال يخطر ثلاثة مواطنين بهدم مساكنهم شرق يطا

منوعات

فيديو.. رانيا يوسف عن فستانها: &#34;العيب على الناس اللي صورتني من ورا&#34;

فيديو.. رانيا يوسف عن فستانها: "العيب على الناس اللي صورتني من ورا"

سلوك &#34;ميغان&#34; لم يعد مقبولاً.. بعد &#34;كيت&#34; تسببت في بكاء تلك المرأة ورحيلها

سلوك "ميغان" لم يعد مقبولاً.. بعد "كيت" تسببت في بكاء تلك المرأة ورحيلها

صور: بعد رانيا يوسف... فستان اصالة يثير ضجة على مواقع التواصل

صور: بعد رانيا يوسف... فستان اصالة يثير ضجة على مواقع التواصل

رد فعل صارم من ريهام سعيد حين سخر عادل إمام من وزنها

رد فعل صارم من ريهام سعيد حين سخر عادل إمام من وزنها

&#34;حمل&#34; إيمي سمير غانم يزعج حسن الرداد

"حمل" إيمي سمير غانم يزعج حسن الرداد

رد صادم من يوسف القعيط على تعليق ريانا عبدالله: ماتقدري تعيشين بدون جنس

رد صادم من يوسف القعيط على تعليق ريانا عبدالله: ماتقدري تعيشين بدون جنس

شاهد ريهام حجاج في أول ظهور بعد زواجها من طليق &#34;ياسمين عبدالعزيز&#34;

شاهد ريهام حجاج في أول ظهور بعد زواجها من طليق "ياسمين عبدالعزيز"

فيديو.. مريم حسين: الرجال الحقيقيون ماتوا بالحروب وما تبقى &#34;ذكور&#34; فقط

فيديو.. مريم حسين: الرجال الحقيقيون ماتوا بالحروب وما تبقى "ذكور" فقط

فيديو.. حسين فهمي:&#34;ماجدة الرومي فتاة أحلامي&#34;.. وهذه حقيقة خلافه مع طليق إبنته

فيديو.. حسين فهمي:"ماجدة الرومي فتاة أحلامي".. وهذه حقيقة خلافه مع طليق إبنته

إعلامي كويتي شهير يتحرش بحليمة بولند.. وهي لا تُمانع

إعلامي كويتي شهير يتحرش بحليمة بولند.. وهي لا تُمانع

عربي

السعودية تطلب جنديات بمواصفات خاصة

السعودية تطلب جنديات بمواصفات خاصة

مئات الصورة الإباحية لحفيد حسن البنا

مئات الصورة الإباحية لحفيد حسن البنا

شاهد: مرسي من داخل القفص: مش سامع حاجة

شاهد: مرسي من داخل القفص: مش سامع حاجة

دعوات لاستقبال &#34;محمد بن سلمان&#34; بمراسم أسطورية

دعوات لاستقبال "محمد بن سلمان" بمراسم أسطورية