الرئيس الفرنسي يأمر بعقد محادثات مع المحتجين في بلاده

رام الله - دنيا الوطنأمر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس وزرائه، بإجراء محادثات مع زعماء سياسيين ومتظاهرين، بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، ولاسيما العاصمة باريس.وكان ماركون صرح، الأسبوع الماضي، بأنه لن يعطي شيئاً للذين وصفهم بـ"مثيري الفوضى"، في إشارة إلى حركة (السترات الصفراء)، مؤكداً أنه لن يساوي بين المخرّبين ومريدي الفوضى، بالمواطنين المعبّرين عن آرائهم، وفق (فرانس برس).وتمثل هذه الاحتجاجات التحدي الأصعب الذي يواجهه ماكرون منذ توليه رئاسة البلاد، فيما تصاعد العنف والغضب العام من الإصلاحات الاقتصادية التي يقدم عليها الرئيس الشاب البالغ من العمر (40 عاماً).وظهرت حركة (السترات الصفراء) في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، تعبيراً عن رفض رفع أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ أغلق المحتجون طرقاً في أنحاء مختلفة من البلاد، وأعاقوا الدخول إلى مراكز تجارية ومصانع وبعض مستودعات الوقود.وبعد اجتماعه مع عدد من الوزراء، أمس الأحد، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان: إن ماكرون طلب من وزير الداخلية، تهيئة قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات في المستقبل، كما طلب من رئيس الوزراء، إجراء محادثات مع زعماء الأحزاب السياسية وممثلي المحتجين، وفق (رويترز).وقال مصدر بالرئاسة الفرنسية، إن ماكرون لن يتوجه بخطاب إلى الأمة اليوم، رغم المطالبات بأن يقدم تنازلات فورية للمتظاهرين، مشدداً على أن فكرة فرض حالة الطوارئ في البلاد، لم تكن محل بحث.