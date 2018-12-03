ترامب لكيم: سأُحقق كل أمنياتك بشرط واحد
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال: إن كل أماني زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، ستتحقق بعد نزع السلاح النووي بالكامل.
وأضاف الزعيم الكوري الجنوبي: "ترامب ودي للغاية مع زعيم كوريا الشمالية… يأمل ترامب أن كيم جونغ أون، سينفذ الاتفاق على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".
وقال مون جاي ـ إن: "وحينها كل أماني كيم جونغ أون سوف تتحقق"، وفقا لوكالة (يونهاب).
وأوضح، أن ترامب طلب نقل هذه الرسالة إلى كيم جونغ أون، خلال المحادثات التي جرت في إطار القمة العشرين.
أكد رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال: إن كل أماني زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، ستتحقق بعد نزع السلاح النووي بالكامل.
وأضاف الزعيم الكوري الجنوبي: "ترامب ودي للغاية مع زعيم كوريا الشمالية… يأمل ترامب أن كيم جونغ أون، سينفذ الاتفاق على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".
وقال مون جاي ـ إن: "وحينها كل أماني كيم جونغ أون سوف تتحقق"، وفقا لوكالة (يونهاب).
وأوضح، أن ترامب طلب نقل هذه الرسالة إلى كيم جونغ أون، خلال المحادثات التي جرت في إطار القمة العشرين.
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