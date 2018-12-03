ترامب لكيم: سأُحقق كل أمنياتك بشرط واحد

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال: إن كل أماني زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، ستتحقق بعد نزع السلاح النووي بالكامل.وأضاف الزعيم الكوري الجنوبي: "ترامب ودي للغاية مع زعيم كوريا الشمالية… يأمل ترامب أن كيم جونغ أون، سينفذ الاتفاق على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".وقال مون جاي ـ إن: "وحينها كل أماني كيم جونغ أون سوف تتحقق"، وفقا لوكالة (يونهاب).وأوضح، أن ترامب طلب نقل هذه الرسالة إلى كيم جونغ أون، خلال المحادثات التي جرت في إطار القمة العشرين.