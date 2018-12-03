حقيقة استبدال الرئيس النيجيري بشخص يشبهه

رام الله - دنيا الوطننفى الرئيس النيجيري محمد بخاري، أنباء، قالت: إنه توفي وإن سودانياً شبيهاً له حل محله، ليخرج عن صمته إزاء شائعة تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر.ووفقا لوكالة (رويترز)، قضى بخاري، الذي يسعى لإعادة انتخابه في شباط/ فبراير، خمسة أشهر في بريطانيا العام الماضي، حيث كان يُعالج من مرض لم يتم الكشف عنه.ومن بين الفرضيات التي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلها بعض ساسة المعارضة، أن شبيهاً له من السودان، يدعى جبريل حل محله.وبسؤاله عن جبريل قال بخاري لنيجيريين في بولندا، حيث يحضر مؤتمراً هناك "أؤكد لكم إنه أنا، سأحتفل قريباً بعيد ميلادي الـ 76 وسأظل قوياً".وأضاف: "الكثير من الناس كانوا يتمنون موتي أثناء تدهور حالتي الصحية" مضيفاً أن من يروجون للشائعة "جهلة وليسوا متدينين".