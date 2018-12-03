موجة اعتداءات جنسية وحشية في جنوب السودان

رام الله - دنيا الوطننددت الأمم المتحدة، بموجة اعتداءات جنسية "وحشية"، استهدفت نساء وفتيات في مدينة بانتيو في جنوب السودان، ووقعت في منطقة وصفتها بأنها خاضعة لسيطرة الحكومة.وكانت منظمة (أطباء بلا حدود) قالت يوم الجمعة الماضي: إن مسلحين مجهولين، اغتصبوا 125 امرأة خلال موجة عنف استمرت عشرة أيام في مدينة بانتيو الواقعة في شمال البلاد، لكن مسؤولين محليين شككوا في صحة التقرير.وشهد جنوب السودان حرباً أهلية مؤلمة على مدى خمس سنوات، ورغم توقيع اتفاق سلام هش قبل شهرين بين الحكومة وجماعات متمردة لا تزال البلاد ممزقة بسبب مظالم عرقية وانتشار الأسلحة، ويدفع المدنيون من الجماعات العرقية المتنافسة ثمن أعمال العنف وموجة الانتقامات.وقالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) إن ما يقرب من 125 امرأة وفتاة سعين للحصول على علاج طبي بعد تعرضهن للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، أثناء سيرهن في الطرق قرب نهيالدو وجويت وهن في طريقهن إلى بانتيو.