المُعارضة الإسرائيلية تُهاجم نتنياهو: مشبوه وعليه أن يُقدّم استقالته

رام الله - دنيا الوطندعت زعيمة المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني إلى إجراء انتخابات مبكرة في أعقاب إعلان الشرطة عن التوصيات ضد المشتبه بهم في قضية (4000).وقالت ليفني، في منشور على حسابها في (تويتر)، "إن على نتنياهو الذهاب قبل أن يُدمر جهات تطبيق القانون من أجل إنقاذ جلده، شعبنا يستحق قيادة نظيفة"ودعا آفي غباي، رئيس المعسكر الصهيوني، رئيس الوزراء نتنياهو إلى الاستقالة، ووصفه بأنه "عبء على إسرائيل"، وقال إن "رئيس الوزراء الذي لديه الكثير من قضايا الفساد حوله لا يستطيع البقاء في منصبه، ويجب أن يستقيل، لا يمكن لشخص يقوده هاجس مرضي حول ما سيقولونه عنه في وسائل الإعلام أن يقود دولة إسرائيل، وكل يوم إضافي في منصبه، يضر بمواطني إسرائيل".كما طالبت رئيسة حركة (ميرتس)، تمار زاندبرغ باستقالة نتنياهو، وقالت: "توصية ثالثة بالحصول على رشاوى لا تترك مجالاً للشك، رئيس الحكومة المشبوه بأخطر مخالفة في كتاب القانون الإسرائيلي، لا يمكن أن يبقى في كرسيه ليوم واحد آخر. يجب على نتنياهو الاستقالة، ويجب أن تتوجه إسرائيل إلى الانتخابات فوراً".