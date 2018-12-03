دولي

لبحث "التطورات الإقليمية".. لقاء خاطف بين بومبيو ونتنياهو في بروكسل

لبحث "التطورات الإقليمية".. لقاء خاطف بين بومبيو ونتنياهو في بروكسل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غادر اليوم الاثنين، إلى بروكسل لعدة ساعات، وذلك من أجل إجراء لقاء مع وزير الخارجيّة الأميركيّ، مايك بومبيو، لـ "بحث التطورات الإقليمية"، بحسب ما ذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم)، اليوم الاثنين.

وأكد مكتب نتنياهو الزيارة، قائلاً: إنه من المقرر أن يرافق نتنياهو في اللقاء رئيس الموساد، وسكرتيره العسكري، فيما نقلت الصحيفة عن أوساط مقربة من نتنياهو قولها: إنّ الزيارة مهمة وفورية، وسيناقشان فيها التطورات السياسيّة والأمنية في المنطقة، على أن تنتهي الزيارة في وقت لاحق اليوم.

وكان مقرراً أن يجري اللقاء إما في يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين؛ إلا أن نتنياهو اضطرّ إلى تبكيره بسبب وفاة الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الأب، الذي ستجرى جنازته يوم الخميس المقبل، وأعلن بومبيو مشاركته فيها.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن اللقاء حُدد الأسبوع المقبل.

وأجرى بومبيو ونتنياهو لقاءً سابقًا في مقرّ إقامة نتنياهو بالقدس في نيسان/ أبريل الماضي، تمحور حول إيران، قبل أسابيع من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي معها.

وقال بومبيو حينها: "على خلاف الحكومات السابقة، فإن الرئيس ترامب يملك استراتيجيّة شاملة تجاه إيران، هدفها تحييد كامل التهديدات الماثلة من طهران".

وأضاف: "كان الرئيس واضحًا، أن الصفقة مع إيران تالفة ووجّه الإدارة بمحاولة إصلاحها، وإن لم ننجح في ذلك، فإنه ينوي الانسحاب منها".

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