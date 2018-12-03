نتنياهو ينتقد توصية الشرطة ضده ويصف التحقيق معه بـ "غير نزيه"

رام الله - دنيا الوطنانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الأحد، بشدة توصية الشرطة بتقديمه للمحاكمة.وقال في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة: إنه يتعرض لحملة ملاحقة، مضيفاً أنه لم يتفاجأ من نشر التوصيات خلال اليوم الأخير من ولاية مفتش الشرطة المنتهية ولايته، في إشارة إلى روني الشيخ.وأضاف نتنياهو: أن الحديث يدور عن لعبة مباعة، واصفاً التحقيق في هذا الملف بـ (غير نزيه)، فيما أشار إلى أن ثقة الجمهور بالشرطة ليست بكبيرة.وكانت الشرطة الإسرائيلية، أوصت بتوقيف نتنياهو، وزوجته سارة، على ذمة قضية الفساد، المعروفة إعلامياً بالملف رقم (4000).وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، صباح الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية، رفعت توصياتها إلى النيابة العامة، وأوصت بتوقيف نتنياهو، وزوجته سارة.