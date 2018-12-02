حكومة الاحتلال توافق على اقتراح نتنياهو بشأن غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال، وافقت على اقتراح رئيسها بنيامين نتنياهو، تخصيص ميزانية تبلغ حوالي 700 مليون شيكل لصالح برامج تعزيز القدرة المدنية على المقاومة في مستوطنات غلاف قطاع غزة.وأضافت القناة الإسرائيلية، أن القرار يشمل أيضاً مساعدات اقتصادية وتطوير مناطق صناعية ومساعدات تخص التعليم والصحة والرعاية.وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال إنه سيقدم للحكومة خطة لتعزيز القوة المدنية في مستوطنات غلاف قطاع غزة.وأضاف نتنياهو، أن "سكان محيط غزة هم عنصر هام من عناصر قوتنا، وصمودهم يساعد أعضاء الحكومة والكابينت على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب"، وفق تعبيره.