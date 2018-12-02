حكومة الاحتلال تُصادق على مبلغ 700 مليون شيكل لدعم مستوطنات الغلاف





وأضافت: أن القرار يشمل مساعدات اقتصادية، وتطوير مناطق صناعية، ومساعدات تخص التعليم والصحة والرعاية.





يشار إلى أن مناطق غلاف غزة، شهدت خلال الفترة الأخيرة، تصعيداً عسكرياً متبادلاً بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال، خرج على إثره عدد كبير من سكان المستوطنات الإسرائيلية في مسيرات، تطالب حكومة الاحتلال بشن عملية عسكرية في قطاع غزة، من أجل عودة الهدوء مرة أخرى، على حد زعمهم.

رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 7) الإسرائيلية، اليوم الأحد: إن مجلس الوزراء برئاسة بنيامين نتنياهو، وافق على اقتراح الأخير بتخصيص ميزانية تبلغ حوالي 700 مليون شيكل لصالح "برامج تعزيز القدرة المدنية على المقاومة في سديروت ومستوطنات غلاف غزة".