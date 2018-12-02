(يديعوت أحرونوت): الشرطة تُوصي باتهام نتنياهو بالرشوة وتقديمه للمحاكمة

رام الله - دنيا الوطنأوصت الشرطة الإسرائيلية، بتوقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، على ذمة قضية الفساد، المعروفة إعلامياً بالملف رقم (4000).وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية، رفعت توصياتها إلى النيابة العامة، وأوصت بتوقيف نتنياهو، وزوجته سارة.وقالت الصحيفة: "إن الشرطة الإسرائيلية، توصلت إلى أدلة تؤكد حصول نتنياهو وزوجته سارة على الرشوة، بالإضافة إلى الخداع وخيانة الأمانة".ووفقاً للصحيفة، فإن هناك أدلة أخرى، تؤكد محاولات عائلة نتنياهو، تشويش مجريات التحقيق ضدهم، مشيرة إلى أن هذه لوحدها كافية لتوقيفهم على ذمة القضية.من جهته، قال رئيس الوزراء نتنياهو: "إن توصيات الشرطة عني وعن زوجتي ليست مفاجئة، توصيات الشرطة ليس لها وضع قانوني، في النهاية سوف يصلون لنفس النتائج السابقة، أؤكد أنه لن يكون هناك أي شيء، لأنه لا يوجد أي شيء".