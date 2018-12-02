قمة مُرتقبة بين ترامب وجونغ أون

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إنه من المرجح، أن يلتقي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في كانون الثاني/ يناير أو شباط/ فبراير المقبلين، وإنه تجري دراسة ثلاثة أماكن لعقد هذا الاجتماع.وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريق عودته من الأرجنتين: إنه يعتقد أن الاجتماع سيُعقد في أوائل 2019.وأضاف: "الأمور تسير بيننا بشكل طيب جداً، ونحن تربطنا علاقة طيبة".