هُدنة مؤقتة بين أمريكا والصين

رام الله - دنيا الوطنأعلن البيت الأبيض، أن الصين والولايات المتحدة، اتفقتا على وقف فرض تعريفات جمركية جديدة، مع إجراء الدولتين محادثات تجارية، بهدف التوصل لاتفاق في غضون 90 يوماً.وقال البيت الأبيض،عقب محادثات جرت في الأرجنتين بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ: أن الأول وافق على عدم زيادة التعريفات على سلع صينية تساوي 200 مليار دولار إلى 25% ابتداءً من الأول من كانون الثاني/ يناير.وأوضح البيت الأبيض، أن بكين وافقت على شراء كمية لم يتم تحديدها، وإنما (كبيرة جداً) من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة ومنتجات أخرى، مضيفًا أن "الصين مستعدة للموافقة على صفقة شركة كوالكوم الأمريكية لنظم الاتصالات، التي لم تتم الموافقة عليها سابقاً إذا أعيد تقديمها".وأشار إلى أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق في غضون 90 يوماً مع الصين بشأن قضايا تجارية من بينها نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية والسرقة الإلكترونية والزراعة، يتفق الجانبان على زيادة التعريفات الجمركية التي تبلغ نسبتها 10% إلى 25%.