أردان يطلب تعيين موشيه أدري مفتشاً عاماً للشرطة في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنمن المتوقع، أن يطلب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان اليوم الأحد، من لجنة (غولدبرغ) الاستشارية لتعيين كبار المستخدمين في الخدمة المدنية، أن يمثل أمامها، سعياً لتغيير قرارها عدم التوصية ولإفساح المجال أمام تعيين المتقاعد موشيه ادري مفتشاً عاماً للشرطة.وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية الليلة الماضية، أنه إذا تم رفض طلب أردان، فإنه سيدرس إمكانية طرح هذا التعيين على الحكومة اليوم للمصادقة عليه، وإن هذا الأمر منوط بموقف ما يسمى المستشار القانوني للحكوم،ة أفيحاي ميندلبليت.