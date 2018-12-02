بيع مليوني نسخة من مذكرات ميشال أوباما

رام الله - دنيا الوطنبيعت أكثر من مليوني نسخة من مذكرات ميشال أوباما في الولايات المتحدة وكندا، خلال أسبوعين لا غير، بحسب ما كشفت دار النشر (بنغوين راندوم هاوس) في بيان.وبحسب دار النشر التي تستند إلى بيانات شركة (ان بي دي بوكسكان) المتخصصة في هذا المجال، يعدّ (بيكامينغ) الكتاب الأكثر مبيعاً للعام 2018.وكانت ميشال أوباما، قد أطلقت يوم صدور الكتاب في الثالث عشر من كانون الثاني/ يناير جولة للترويج لعملها هذا، استقطبت جمهوراً عريضاً بالرغم من ارتفاع أسعار التذاكر، فيما ستحطّ رحالها الأسبوع المقبل في القارة الأوروبية في إطار حملة ترويجية لكتابها.وبحسب (بنغوين راندوم هاوس)، (بي آر اتش) الشركة الأمّ لـ (كراون بابليشينغ) القيّمة على هذا المصنّف، طبعت 3,4 ملايين نسخة من (بيكامينغ) للسوق الأميركية الشمالية.وترجم هذا الكتاب إلى 31 لغة، وهو يتصدّر المبيعات في عدة بلدان، أبرزها: بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا وفرنسا.