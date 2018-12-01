الرئيس الإسرائيلي يهاجم الحركات الفاشية في العالم

رام الله - دنيا الوطنهاجم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الحركات الفاشية الجديدة، التي قال إنها تنكر الكارثة، وتدعي أنه تقدر دولة إسرائيل.وقال لشبكة (CNN) الأمريكية: "هذا الأمر غير ممكن. من المستحيل القول نحن معجبون بدولة إسرائيل ونريد العلاقات معها، لكننا فاشيون جدد.. الفاشية الجديدة تعارض تماماً الروح والمبادئ والقيم التي أسست عليها دولة إسرائيل."وأضاف ريفلين أن التصريحات التي تقول إن الحركات الفاشية الجديدة غير المرغوب فيها في دولة إسرائيل "تقاتل بأكثر الطرق الملموسة ضد معاداة السامية، هي تصريحات توضح أن الذاكرة مهمة ولن نتخلى عنها لقاء أي حاجة سياسية لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ديمقراطية بشكل لا يقل عن يهودية ويهودية بشكل لا يقل عن ديمقراطية".وألمح ريفلين في ذلك إلى تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي سئل هذا الأسبوع، في الشبكة نفسها، حول كيف يوفق بين استخدامه لتشبيهات لا سامية في دول مثل بولندا وهنغاريا، بينما يقيم في الوقت نفسه علاقات جيدة مع هذه الدول، وقوله ان قادة هذه الدول يحاربون اللا سامية.وتطرق ريفلين إلى نتائج الاستطلاع الذي نشرته الشبكة حول اللاسامية في أوروبا، وقال: "علينا أن نقاتل مع العالم بأسره ضد الكراهية للأقليات لأن اليهود في جميع أنحاء العالم يكونون أحيانا أقلية، وكل مجتمع يريد أن يشعر بأنه جزء من الدولة التي يقع فيها".