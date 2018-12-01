دولي

الرئيس الإسرائيلي يهاجم الحركات الفاشية في العالم

الرئيس الإسرائيلي يهاجم الحركات الفاشية في العالم
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الحركات الفاشية الجديدة، التي قال إنها تنكر الكارثة، وتدعي أنه تقدر دولة إسرائيل.

وقال لشبكة (CNN) الأمريكية: "هذا الأمر غير ممكن. من المستحيل القول نحن معجبون بدولة إسرائيل ونريد العلاقات معها، لكننا فاشيون جدد.. الفاشية الجديدة تعارض تماماً الروح والمبادئ والقيم التي أسست عليها دولة إسرائيل."

وأضاف ريفلين أن التصريحات التي تقول إن الحركات الفاشية الجديدة غير المرغوب فيها في دولة إسرائيل "تقاتل بأكثر الطرق الملموسة ضد معاداة السامية، هي تصريحات توضح أن الذاكرة مهمة ولن نتخلى عنها لقاء أي حاجة سياسية لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ديمقراطية بشكل لا يقل عن يهودية ويهودية بشكل لا يقل عن ديمقراطية".

وألمح ريفلين في ذلك إلى تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي سئل هذا الأسبوع، في الشبكة نفسها، حول كيف يوفق بين استخدامه لتشبيهات لا سامية في دول مثل بولندا وهنغاريا، بينما يقيم في الوقت نفسه علاقات جيدة مع هذه الدول، وقوله ان قادة هذه الدول يحاربون اللا سامية.

وتطرق ريفلين إلى نتائج الاستطلاع الذي نشرته الشبكة حول اللاسامية في أوروبا، وقال: "علينا أن نقاتل مع العالم بأسره ضد الكراهية للأقليات لأن اليهود في جميع أنحاء العالم يكونون أحيانا أقلية، وكل مجتمع يريد أن يشعر بأنه جزء من الدولة التي يقع فيها".

أخبار ذات صلة

هل يستغل &#34;أولاند&#34; الاحتجاجات الشعبية ليعود لرئاسة فرنسا؟

هل يستغل "أولاند" الاحتجاجات الشعبية ليعود لرئاسة فرنسا؟

زعيم اليمين المتطرف في إيطاليا يزور إسرائيل قريبًا

زعيم اليمين المتطرف في إيطاليا يزور إسرائيل قريبًا

ترامب وبوتين لم يتصافحا في قمة العشرين

ترامب وبوتين لم يتصافحا في قمة العشرين

مواجهات جديدة في باريس واعتقال العشرات من (السترات الصفراء)

مواجهات جديدة في باريس واعتقال العشرات من (السترات الصفراء)

شاهد: زلزال ألاسكا يشق الأرض ويحطم الجسور

شاهد: زلزال ألاسكا يشق الأرض ويحطم الجسور

عضو بالكنيست: الانتخابات الإسرائيلية ستكون في مايو المقبل

عضو بالكنيست: الانتخابات الإسرائيلية ستكون في مايو المقبل

لتشكيل تحالف إسرائيلي جديد.. باراك يلتقي مُعارضي نتنياهو

لتشكيل تحالف إسرائيلي جديد.. باراك يلتقي مُعارضي نتنياهو

بعد تعطل طائرتها.. شاهد كيف أكملت ميركل طريقها إلى قمة العشرين

بعد تعطل طائرتها.. شاهد كيف أكملت ميركل طريقها إلى قمة العشرين

التعليقات

الدنيا حكايات

رفقاً بسهى عرفات

رفقاً بسهى عرفات

شؤون فلسطينية

السفير خريشي يشارك في مؤتمر الحزب الاشتراكي السويسري

السفير خريشي يشارك في مؤتمر الحزب الاشتراكي السويسري

اللحام: غيث وفتح القدس يحسمون إدراكيا القدس عاصمة لفلسطين

اللحام: غيث وفتح القدس يحسمون إدراكيا القدس عاصمة لفلسطين

محافظ سلطة النقد يؤكد على متانة العلاقات والروابط الفلسطينية الأردنية

محافظ سلطة النقد يؤكد على متانة العلاقات والروابط الفلسطينية الأردنية

عيسى يثمن عاليا إضاءة شجرعيد الميلاد في مدينة بيت لحم

عيسى يثمن عاليا إضاءة شجرعيد الميلاد في مدينة بيت لحم

عائلات الشهداء والجرحى تُطلق حملة &#34;كفى تواطؤاً مع الاحتلال&#34;

عائلات الشهداء والجرحى تُطلق حملة "كفى تواطؤاً مع الاحتلال"

اتحاد الجاليات: مستمرون بفكرة إنضاج وحدة الجاليات في أوروبا وبناء إطار ديمقراطي موحد

اتحاد الجاليات: مستمرون بفكرة إنضاج وحدة الجاليات في أوروبا وبناء إطار ديمقراطي موحد

الديمقراطية تدعو إلى رسم آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

الديمقراطية تدعو إلى رسم آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

أبو هولي: دعم السعودية لوكالة &#34;أونروا&#34; سيساهم في استمرار عملها

أبو هولي: دعم السعودية لوكالة "أونروا" سيساهم في استمرار عملها

منوعات

مُفاجأة من كيم كارداشيان للرّجال فقط.. تعرفوا عليها

مُفاجأة من كيم كارداشيان للرّجال فقط.. تعرفوا عليها

فيديو.. ماغي بوغضن: أرفضُ الظهور بالمايوه.. وهذه صلة قرابتي بنوال الزغبي

فيديو.. ماغي بوغضن: أرفضُ الظهور بالمايوه.. وهذه صلة قرابتي بنوال الزغبي

وجه سهير القيسي &#34;المنفوخ&#34; يستفز الجمهور.. وردها أخرس المنتقدين

وجه سهير القيسي "المنفوخ" يستفز الجمهور.. وردها أخرس المنتقدين

لأول مرة.. القصر الملكي يخرج عن صمته بشأن الخلاف بين كيت وميغان ماركل

لأول مرة.. القصر الملكي يخرج عن صمته بشأن الخلاف بين كيت وميغان ماركل

بوسي ليست الأولى.. &#34;المثلية الجنسية&#34; مُنتشرة في الوسط الفني

بوسي ليست الأولى.. "المثلية الجنسية" مُنتشرة في الوسط الفني

بعد زواجها من ملك ماليزيا.. فيديو فاضح يطارد ملكة جمال روسيّة

بعد زواجها من ملك ماليزيا.. فيديو فاضح يطارد ملكة جمال روسيّة

تزامنا مع شائعات زواجه من&#34;دينا الشربيني&#34;.. شاهد ما ظهر في يد&#34;عمرو دياب&#34;

تزامنا مع شائعات زواجه من"دينا الشربيني".. شاهد ما ظهر في يد"عمرو دياب"

صور: 3 فساتين لـ&#34;رانيا يوسف&#34; أثارت الرأي العام لجرأتها

صور: 3 فساتين لـ"رانيا يوسف" أثارت الرأي العام لجرأتها

فيديو: موجة من السخرية بعد تحدث أحلام مع زوجها بالفرنسية

فيديو: موجة من السخرية بعد تحدث أحلام مع زوجها بالفرنسية

عباس النوري: صلاح الدين كذبة كبيرة ولاأعلم شيئاً عن باب الحارة

عباس النوري: صلاح الدين كذبة كبيرة ولاأعلم شيئاً عن باب الحارة

عربي

الحوثيون يعرقلون دخول السفن الإغاثية إلى الحُديدة

الحوثيون يعرقلون دخول السفن الإغاثية إلى الحُديدة

قناة عراقية تُخيّر العاملين فيها بين العمل مجانًا أو التسريح

قناة عراقية تُخيّر العاملين فيها بين العمل مجانًا أو التسريح

إيران تشكو السعودية لمجلس الأمن

إيران تشكو السعودية لمجلس الأمن

تنظيم الدولة يتلقى ضربة قوية من (قسد)

تنظيم الدولة يتلقى ضربة قوية من (قسد)