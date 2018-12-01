ترامب وبوتين لم يتصافحا في قمة العشرين

رام الله - دنيا الوطننقل البيت الأبيض عن الفريق الصحفي المرافق للرئيس الأميركي قولهم إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، لم يتصافحا في قمة العشرين في الأرجنتين.وحضر الرئيسان، مراسم التصوير المشترك لجميع المشاركين في القمة في بداية الاجتماع، وقال الصحفيون المتواجدون: "ترامب كان ضمن آخر الذين دخلوا ومر من أمام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكنه لم يتوقف للمصافحة أو للحديث معهما".طإلى ذلك، صافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال الجلسة العامة الأولى لقمة مجموعة العشرين، بطريقة أثارت إعجاب السعوديين.