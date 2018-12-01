مواجهات جديدة في باريس واعتقال العشرات من (السترات الصفراء)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الفرنسية، السبت، اعتقال أكثر من 100 متظاهر فرنسي من المعروفين باسم أصحاب (السترات الصفراء) في باريس، بعدما حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس.وكانت السلطات الفرنسية، قد حشدت آلافاً من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس، قبل ثالث مظاهرة ينظمها السبت المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود، في الوقت الذي حذر مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.ولأكثر من أسبوعين، أغلق محتجو (السترات الصفراء)، الطرق عبر فرنسا في احتجاج عفوي وشعبي، ضد زيادة ضرائب السولار، وارتفاع تكاليف المعيشة.وتزايد الاحتجاج، وتحول إلى أحد أكبر وأعتى التحديات التي واجهها الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه السلطة قبل 18 شهراً.وقبل أسبوع تجمع آلاف المحتجين، الذين ليس لهم قائد وينظمون أنفسهم إلى حد بعيد عبر (الإنترنت)، في باريس لأول مرة، وحولوا شارع الشانزليزيه إلى ساحة قتال، بعد اشتباكهم مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.