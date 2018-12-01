عضو بالكنيست: الانتخابات الإسرائيلية ستكون في مايو المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو الكنيست عن حزب (الليكود) ديفيد بيتان: إن الانتخابات الإسرائيلية، ستكون في أيار/ مايو، ولن تكون في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المقبل.
وحذز بيتان، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، من تأثير أي اتهامات ضد رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو على مواصلته للحكومة، وربما الحكومة المقبلة أيضاً، مشيراً إلى أن القانون يسمح له بالاستمرار في منصبه طالما لم تتم محاكمته.
قال عضو الكنيست عن حزب (الليكود) ديفيد بيتان: إن الانتخابات الإسرائيلية، ستكون في أيار/ مايو، ولن تكون في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المقبل.
وحذز بيتان، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، من تأثير أي اتهامات ضد رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو على مواصلته للحكومة، وربما الحكومة المقبلة أيضاً، مشيراً إلى أن القانون يسمح له بالاستمرار في منصبه طالما لم تتم محاكمته.
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