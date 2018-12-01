لتشكيل تحالف إسرائيلي جديد.. باراك يلتقي مُعارضي نتنياهو

رام الله - دنيا الوطن

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود باراك، واصل عقد لقاءاته مع مسؤولي الأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.



وحسب القناة الإسرائيلية، فإن باراك، التقى الأربعاء الماضي، مع آفي غاباي، زعيم حزب العمل، وأحد أقطاب المعارضة؛ للتباحث حول الوضع السياسي في إسرائيل.وأشارت القناة، إلى أن باراك، كان التقى تسيبي ليفني، وموشيه يعلون، مشيرةً إلى أن باراك، سيلتقي مع المزيد من المعارضين لنتنياهو في محاولة لتشكيل تحالف ضده.وبحسب القناة، فإن البت في قضية التكتل من اليسار والوسط، لن يتم قبل أن يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات.