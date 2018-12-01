بعد تعطل طائرتها.. شاهد كيف أكملت ميركل طريقها إلى قمة العشرين





وقالت مجلة "دير شبيغل" في وقت سابق إن نظام الاتصالات في طائرة ميركل الرئاسية تعطل تماما، ما أجبر الطاقم على الهبوط باستخدام هاتف متصل بالقمر الاصطناعي على متن الطائرة.



وقالت مجلة "دير شبيغل" في وقت سابق إن نظام الاتصالات في طائرة ميركل الرئاسية تعطل تماما، ما أجبر الطاقم على الهبوط باستخدام هاتف متصل بالقمر الاصطناعي على متن الطائرة.

رام الله - دنيا الوطنتمكنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من الوصول إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، للمشاركة في قمة "G20"، على متن رحلة طيران تجارية عادية، وذلك بعد خلل أصاب الطائرة الرئاسية.وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ميركل وهي تجلس في طائرة تابعة لشركة الطيران الإسبانية "إيبيريا"، متجهة من مدريد إلى بوينس آيرس، وفق "روسيا اليوم".واضطرت المستشارة الألمانية لإكمال رحلتها بهذه الطريقة إلى بوينس آيرس، بعد أن طرأ خلل فني على الطائرة الرئاسية ما دفعها للهبوط الاضطراري في كولونيا بألمانيا. ومن ثم تم نقل ميركل على متن طائرة عسكرية إلى مدريد لتستقل رحلة تجارية عادية إلى بوينس آيرس.