وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب

رام الله - دنيا الوطنتوفي الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الأب، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 94 عاماً.وأعلن متحدث باسم العائلة، وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جورج إتش. دبليو، الذي كان يعاني من عدة أمراض، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وشغل بوش الأب الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993.وبوش الأب، هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق، جيب بوش، الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.وفي نيسان/ أبريل الماضي، أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون، بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه، وذلك بعد يوم من دفن زوجته باربرا.ونقل إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال جرى تشخيصه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي.