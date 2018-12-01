دولي

وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب

وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب
رام الله - دنيا الوطن
توفي الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الأب، صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 94 عاماً.

وأعلن متحدث باسم العائلة، وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جورج إتش. دبليو، الذي كان يعاني من عدة أمراض، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز). 

وشغل بوش الأب الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993.

وبوش الأب، هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق، جيب بوش، الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون، بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه، وذلك بعد يوم من دفن زوجته باربرا.

ونقل إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال جرى تشخيصه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي.

أخبار ذات صلة

بعد تعطل طائرتها.. شاهد كيف أكملت ميركل طريقها إلى قمة العشرين

بعد تعطل طائرتها.. شاهد كيف أكملت ميركل طريقها إلى قمة العشرين

تأهُّب في باريس استعداداً لمظاهرات جديدة

تأهُّب في باريس استعداداً لمظاهرات جديدة

بينها لحم الخنزير.. الكشف عن قائمة الطعام لقادة (قمة العشرين)

بينها لحم الخنزير.. الكشف عن قائمة الطعام لقادة (قمة العشرين)

ترامب يُعلن حالة الطوارئ في ألاسكا بسبب الزلزال القوي

ترامب يُعلن حالة الطوارئ في ألاسكا بسبب الزلزال القوي

إسرائيل تبدأ بتطبيق مشروع استخباراتي جديد بعنوان &#34;الحقول الخضراء&#34;

إسرائيل تبدأ بتطبيق مشروع استخباراتي جديد بعنوان "الحقول الخضراء"

شاهد: كيف أنقذ الجيش الإسرائيلي عشرات الجنود من عمق لبنان؟

شاهد: كيف أنقذ الجيش الإسرائيلي عشرات الجنود من عمق لبنان؟

ضابط إسرائيلي: في الجولة المقبلة من القتال لن يحتسوا القهوة في تل أبيب

ضابط إسرائيلي: في الجولة المقبلة من القتال لن يحتسوا القهوة في تل أبيب

شاهد: مناورة للجيش الإسرائيلي لمواجهة حماس في قطاع غزة

شاهد: مناورة للجيش الإسرائيلي لمواجهة حماس في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

رفقاً بسهى عرفات

رفقاً بسهى عرفات

شؤون فلسطينية

الفصائل الفلسطينية تؤكد على ضرورة أن تصبح المقاطعة جزءاً من استراتيجية وطنية موحدة

الفصائل الفلسطينية تؤكد على ضرورة أن تصبح المقاطعة جزءاً من استراتيجية وطنية موحدة

الديمقراطية: مسيرات العودة في غزة مُستمرة بكافة أدواتها حتى تُحقق أهدافها

الديمقراطية: مسيرات العودة في غزة مُستمرة بكافة أدواتها حتى تُحقق أهدافها

مركز القدس: 345 شهيداً منذ إعلان ترامب بينهم 211 بمسيرات العودة

مركز القدس: 345 شهيداً منذ إعلان ترامب بينهم 211 بمسيرات العودة

مجدلاني: تهديدات إدارة ترامب للأمم المتحدة محاولة لكسر هيبتها

مجدلاني: تهديدات إدارة ترامب للأمم المتحدة محاولة لكسر هيبتها

إصابة ثلاثة مواطنين بحادث سير على طريق نابلس قلقيلية

إصابة ثلاثة مواطنين بحادث سير على طريق نابلس قلقيلية

مستوطنون في بيت لحم يخطون شعارات عنصرية ويعطبون تسع مركبات

مستوطنون في بيت لحم يخطون شعارات عنصرية ويعطبون تسع مركبات

وفد برلماني برئاسة د.الزهار يلتقي رئيس كتلة الحزب الوطني الجنوب أفريقي

وفد برلماني برئاسة د.الزهار يلتقي رئيس كتلة الحزب الوطني الجنوب أفريقي

اقتحامات في الضفة ومواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال

اقتحامات في الضفة ومواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال

منوعات

فيديو.. ماغي بوغضن: أرفضُ الظهور بالمايوه.. وهذه صلة قرابتي بنوال الزغبي

فيديو.. ماغي بوغضن: أرفضُ الظهور بالمايوه.. وهذه صلة قرابتي بنوال الزغبي

وجه سهير القيسي &#34;المنفوخ&#34; يستفز الجمهور.. وردها أخرس المنتقدين

وجه سهير القيسي "المنفوخ" يستفز الجمهور.. وردها أخرس المنتقدين

لأول مرة.. القصر الملكي يخرج عن صمته بشأن الخلاف بين كيت وميغان ماركل

لأول مرة.. القصر الملكي يخرج عن صمته بشأن الخلاف بين كيت وميغان ماركل

شادية: حبيبها الاول قُتل في حرب &#34;فلسطين&#34; ثم تزوجت 4 مرات.. تعرف عليهم

شادية: حبيبها الاول قُتل في حرب "فلسطين" ثم تزوجت 4 مرات.. تعرف عليهم

بوسي ليست الأولى.. &#34;المثلية الجنسية&#34; مُنتشرة في الوسط الفني

بوسي ليست الأولى.. "المثلية الجنسية" مُنتشرة في الوسط الفني

بعد زواجها من ملك ماليزيا.. فيديو فاضح يطارد ملكة جمال روسيّة

بعد زواجها من ملك ماليزيا.. فيديو فاضح يطارد ملكة جمال روسيّة

تزامنا مع شائعات زواجه من&#34;دينا الشربيني&#34;.. شاهد ما ظهر في يد&#34;عمرو دياب&#34;

تزامنا مع شائعات زواجه من"دينا الشربيني".. شاهد ما ظهر في يد"عمرو دياب"

صور: 3 فساتين لـ&#34;رانيا يوسف&#34; أثارت الرأي العام لجرأتها

صور: 3 فساتين لـ"رانيا يوسف" أثارت الرأي العام لجرأتها

فيديو: موجة من السخرية بعد تحدث أحلام مع زوجها بالفرنسية

فيديو: موجة من السخرية بعد تحدث أحلام مع زوجها بالفرنسية

عباس النوري: صلاح الدين كذبة كبيرة ولاأعلم شيئاً عن باب الحارة

عباس النوري: صلاح الدين كذبة كبيرة ولاأعلم شيئاً عن باب الحارة

عربي

أولها السعودية.. دولة أوروبية تحظر تصدير الأسلحة لثلاث دول عربية

أولها السعودية.. دولة أوروبية تحظر تصدير الأسلحة لثلاث دول عربية

بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري

بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري

تيريزا ماي تطالب &#34;بن سلمان&#34; بعدم تكرار جريمة خاشقجي

تيريزا ماي تطالب "بن سلمان" بعدم تكرار جريمة خاشقجي

تحذيرات من أجواء غير طبيعية في مكة المكرمة

تحذيرات من أجواء غير طبيعية في مكة المكرمة