إسرائيل تبدأ بتطبيق مشروع استخباراتي جديد بعنوان "الحقول الخضراء"

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الثانية الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأ بتطبيق مشروع استخباراتي جديد، يهدف إلى تجنيد العقول والأدمغة من جنود الخدمة الإجبارية، للعمل في وحدات الاستخبارات العسكرية بشكل دائم ونظامي.



وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن المشروع الجديد الذي أطلق عليه اسم "الحقول الخضراء" يهدف إلى دمج الجنود الذين أنهوا خدمتهم الإجبارية، في العمل بوحدات شعبة الاستخبارات العسكرية.وأضافت القناة، أنه سيتم اخضاع الجنود الذين شارفت فترة خدمتهم على الانتهاء، لاختبارات مدتها 9 شهور في الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات.ووفقا للقناة الثانية، فإن هذا المشروع يستهدف الجنود العاملين في الأذرع البرية بالجيش، ومن ينجح منهم في فترة الاختبارات، سيعمل في الخدمة النظامية لمدة 3 سنوات إضافية، داخل وحدات التكنولوجيا والسايبر بشعبة الاستخبارات العسكرية.وبحسب القناة، فإن المشروع يتمحور حول القدرات التكنولوجية لدى الجنود، والقدرة على العمل في وحدات التكنولوجيا والسايبر بالجيش الإسرائيلي.ونقلت القناة، عن رئيس قسم التخطيط في قسم القوى البشرية بالجيش الإسرائيلي، العقيد عيدان جليلي قوله: "إن هذه مجرد تجربة أولية، بحيث سيتم توسيع المشروع حتى يتم تطبيقه في كافة أذرع الجيش".