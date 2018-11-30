أحزاب عربية مشاركة في مؤتمر مع الحزب الشيوعي الصيني ترفض (صفقة القرن)





وتناولت الأحزاب في المؤتمر الأوضاع السياسية الخطيرة التي تمر بها المنطقة العربية في ظل التطورات والتغييرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات التصفية في القلب منها مدينة القدس.



وأدانت سياسة الإدارة الأمريكية العدوانية المتنكرة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وترفض ما يسمى (صفقة القرن)، وكذلك المشاريع المشبوهة الرامية لتصفية القضية الفلسطينية عبر فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، وتمرير ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقته.





وترى هذه الأحزاب في محاولة إقامة تحالف إقليمي تكون إسرائيل مكوناً أساسياً فيه، محاولة مشبوهة لاستبدال الأولويات من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لتصبح إسرائيل حليفاً واقعياً لمواجهة أخطار وهمية مفترضة .

رام الله - دنيا الوطنعقدت الأحزاب والقوى والحركات السياسية العربية من 18 بلداً عربياً، وبمشاركة 65 حزباً وقوى وحركة سياسية سلسلة من اللقاءات السياسية، وذلك على هامش الدورة الثانية لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية الذي انعقد في جمهورية الصين الشعبية .