ضابط إسرائيلي: في الجولة المقبلة من القتال لن يحتسوا القهوة في تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن قائد الجبهة الداخلية، الجنرال تمير يداعي، حذر أمس من أنه "في الجولة القادمة من القتال، لن يسود وضع يجري فيه القتال في الشمال أو في غزة، بينما يجلسون في تل أبيب لاحتساء القهوة".جاء هذا التحذير، خلال محادثة أجراها يداعي مع رؤساء السلطات المحلية الجديدة، الذين تم انتخابهم في الانتخابات البلدية الأخيرة.وتضيف الصحيفة، أن هذه الملاحظات، إلى جانب خطورتها الأمنية، سببت النقد ليداعي، الذي تشير كلماته على نحو ظاهر إلى انتقاد لنزلاء المقاهي في تل أبيب.وفي المساء، أصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، توضيحاً حول الموضوع، جاء فيه: "أوضح الجنرال أنه في الحرب المقبلة، سيتعرض أيضاً سكان المركز، بما في ذلك سكان تل أبيب، للتهديد وسيتم إزعاج حياتهم الروتينية، ولم يكن في كلماته أي انتقاد لسكان تل أبيب".