شاهد: مناورة للجيش الإسرائيلي لمواجهة حماس في قطاع غزة









رام الله - دنيا الوطننشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقطعَ فيديو، يظهر جزءاً من مناورة يجريها الجيش، تُحاكي مواجهة حركة (حماس) في قطاع غزة.وقال المتحدث، وفق ما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية: إن لواء (كفير) اختتم فترة تدريبية، استمرت شهرين تُحاكي التعامل مع مجموعة متنوعة من السيناريوهات في جنوب إسرائيل لمواجهة حركة (حماس) عسكرياً في قطاع غزة.