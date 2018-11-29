شاهد: مناورة للجيش الإسرائيلي لمواجهة حماس في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقطعَ فيديو، يظهر جزءاً من مناورة يجريها الجيش، تُحاكي مواجهة حركة (حماس) في قطاع غزة.
وقال المتحدث، وفق ما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية: إن لواء (كفير) اختتم فترة تدريبية، استمرت شهرين تُحاكي التعامل مع مجموعة متنوعة من السيناريوهات في جنوب إسرائيل لمواجهة حركة (حماس) عسكرياً في قطاع غزة.
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقطعَ فيديو، يظهر جزءاً من مناورة يجريها الجيش، تُحاكي مواجهة حركة (حماس) في قطاع غزة.
وقال المتحدث، وفق ما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية: إن لواء (كفير) اختتم فترة تدريبية، استمرت شهرين تُحاكي التعامل مع مجموعة متنوعة من السيناريوهات في جنوب إسرائيل لمواجهة حركة (حماس) عسكرياً في قطاع غزة.
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