الكشف عن كاميرا مراقبة مثبتة منذ أيام قرب منزل رئيس (الشاباك)





وأضافت الصحيفة: أن الكاميرا وثّقت جميع ما يدور عند مدخل المنزل وفي الشارع، فيما تم الكشف عنها من قبل وحدة حماية الشحصيات المهمة.





وتابعت (أحرونوت): "بعد الفحص تبيّن أن مُثبت الكاميرا هو مواطن عادي، ولم يكن في نيته الإضرار بأمن المسؤول".

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الخميس: إن جهاز الأمن العام (الشاباك) تعرض للإحراج، وذلك بعد اكتشاف كاميرا مراقبة مثبتة منذ أيام قرب منزل مسؤول الجهاز نداف أرغمان.