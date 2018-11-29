الرئيس الأوكراني يتهم بوتين بالسعي لضم بلاده بأكملها





ودعا بوروشينكو ألمانيا، أكبر وأغنى مشتري الغاز الروسي، إلى وقف بناء خط أنابيب بحري للغاز، يسمح لروسيا بتزويد ألمانيا بالإمدادات مباشرة دون المرور بأوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقال الرئيس الأوكراني: "نحتاج إلى رد فعل قوي وحازم وواضح على السلوك العدائي الروسي... هذا يعني أيضاً وقف مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2".



وكانت روسيا، احتجزت ثلاث سفن للبحرية الأوكرانية، وأطقمها يوم الأحد قرب شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014، في خطوة قالت روسيا إنها دخلت مياهها بشكل غير قانوني، وهو ما نفته أوكرانيا بشدة.

رام الله - دنيا الوطناتهم الرئيس الأوكراني، بترو بوروشينكو، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالسعي لضم أوكرانيا بأكملها، داعياً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مساعدة كييف في الأزمة.وقال بوروشينكو في مقابلات مع صحف ألمانية يوم الخميس: "لا تصدقوا أكاذيب بوتين، هو يريد عودة الإمبراطورية الروسية القديمة... القرم ودونباس والبلد بأكمله، كقيصر روسي، كما يرى نفسه، لا يمكن أن تصلح إمبراطوريته من دون أوكرانيا، إنه ينظر إلينا على أننا بلده".