أردوغان: سنشتري "إس- 400" بالعملة المحلية

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستستلم منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية، أواخر 2019، وأن الشراء سيكون بالعملة المحلية "الليرة التركية".وقال أردوغان في مؤتمر صحفي، عقده في مطار أتاتورك الدولي باسطنبول، قبيل مغادرته إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين: "سنستلم منظومة "إس-400" الروسية أواخر عام 2019 والشراء سيكون بالعملة المحلية".وكان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، صرح خلال زيارته لواشنطن مؤخراً، بأن شراء منظومات صواريخ "إس- 400" الروسية "مسألة محسومة"، مشدداً على أنه لا يمكن إلغاء هذه الصفقة.وهدد الكونغرس الأمريكي في وقت سابق، بتعليق تسليم طائرات "إف- 35" لتركيا بسبب خطط أنقرة شراء أنظمة دفاع جوي من روسيا.وتم توقيع اتفاقية قرض بين موسكو وأنقرة؛ لتوريد أنظمة صواريخ "إس- 400" المضادة للطائرات في كانون الأول/ ديسمبر 2017، وستدفع تركيا جزءاً من قيمة هذه الصفقة بنفسها، والجزء الآخر من قرض منحته لها روسيا.