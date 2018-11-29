الكرملين: لقاء بوتين ترامب سيبحث سبل الخروج من أزمة العلاقات الثنائية

من المقرر، أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة مجموعة العشرين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لبحث سبل الخروج من الأزمة في العلاقات بين البلدين، وفق ما ذكر الكرملين.





وقال يوري أوشاكوف، المسؤول في الكرملين للصحفيين، يوم الأربعاء: إن موسكو تفضل أن تستخدم واشنطن القنوات الدبلوماسية المباشرة للحديث إلى روسيا، بدلاً من تبادل الحديث عبر وسائل الإعلام.



وسيبحث الزعيمان خلال اجتماعهما في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، الاستقرار الاستراتيجي، وانسحاب الولايات المتحدة المزمع من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).



وأضاف أوشاكوف: أنهما سيناقشان كذلك، موضوعات متعلقة بسوريا وإيران وكوريا الشمالية.

رام الله - دنيا الوطن