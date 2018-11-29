وزير الدفاع الأمريكي: لا يُمكن الاعتماد على روسيا

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، يوم الأربعاء: إن مصادرة روسيا ثلاث سفن أوكرانية، مثّل انتهاكاً لمعاهدة بين البلدين، وأظهر أن موسكو لا يمكن الوثوق بها.وقال ماتيس للصحفيين، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز)، "عندما تفكر في أن هناك معاهدة بين البلدين... هذا يظهر أن روسيا لا يمكن الاعتماد عليها حالياً إذا ما تعلق (الأمر) بالالتزام بكلمتها".وكانت روسيا احتجزت ثلاث سفن للبحرية الأوكرانية وأطقمها يوم الأحد، قرب شبه جزيرة (القرم) التي ضمتها موسكو في 2014، بحجة دخول مياهها بشكل غير قانوني، وهو ما نفته أوكرانيا بشدة.