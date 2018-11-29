البرازيل تُناقش مع كوشنر نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن نجل رئيس البرازيل المنتخب، التقى في وقت سابق من هذا الأسبوع، في واشنطن مع جارد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره الأول، وناقش معه مسألة نقل السفارة البرازيلية في إسرائيل إلى القدس.وقال إدوارد بولسونارو، نجل الرئيس جائير بولسونارو: إن "السؤال ليس ما إذا كنا سننقل سفارتنا إلى القدس، ولكن متى سنفعل ذلك."وكان اللقاء بين نجل بولسونارو، الذي هو نفسه عضو في الكونغرس في البرازيل، وكوشنير، هو أول مرة يناقش فيها المسؤولون البرازيليون والأمريكيون نية الرئيس البرازيلي الجديد اتباع إدارة ترامب، ونقل السفارة إلى القدس.