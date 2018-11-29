سفينة حربية فرنسية ترسو في ميناء حيفا

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر إسرائيلية: إن سفينة حربية فرنسية رست، مساء اليوم الأربعاء، في ميناء مدينة حيفا، في إسرائيل.وذكرت (القناة 20) الإسرائيلية: أنه من المتوقع وصول سفن حربية من إيطاليا وبريطانيا، لكنها لم توضح طبيعة عمل السفن الحربية الأوروبية.يشار إلى أنه غالباً ما يستضيف ميناء حيفا السفن من بحرية الدول الصديقة، وفق ما ذكر موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وأضاف أنه في تموز/ يوليو عام 2017، رست سفينة تابعة للبحرية الفرنسية في ميناء حيفا، وكانت بمثابة منصة لتدريبات مشتركة للكوماندوز الغواصين من سلاح البحرية الإسرائيلية والفرنسية والأمريكية.وفي الوقت نفسه، فإن الجيش الإسرائيلي الآن في خضم تدريبات عسكرية تستغرق عشرة أيام، يحاكي خلالها مواجهة متزامنة مع حماس في الجنوب ومع حزب الله في الشمال.