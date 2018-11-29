تدهور جديد في العلاقات بين تركيا و"إسرائيل"

رام الله - دنيا الوطنذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا تشهد مزيدًا من التدهور، بعدما قررت الأولى تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في تركيا إلى أدنى مستوى.وبحسب القناة ذاتها، فإن قرار إسرائيل، يشير إلى أنها لن ترسل سفيرًا أو قنصلاً، إنما سترسل دبلوماسيين من المستويات الأقل في السلم الإداري.ويأتي هذا القرار، عقب طرد تركيا السفير الإسرائيلي من العاصمة التركية أنقرة في شهر أيار/ مايو الماضي، في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة، ضد المحتجين في مسيرات العودة الكبرى.