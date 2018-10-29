شؤون فلسطينية

الاثنين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو صافياً وجافاً

الاثنين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو صافياً وجافاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، صافيا وجافاً وباردا نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية  في ساعات الصباح وساعات المساء ، ومعتدلا في بقية المناطق خلال النهار ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح  شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية وجافة وباردة نسبياً الى باردة ، والرياح شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/10/30: يكون الجو صافيا وجافاً باردا نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية  خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء و الليل ، ومعتدلا في بقية المناطق خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح  شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2018/10/31: يكون الجو صافيا وجافاً باردا نسبياً الى بارد فوق المناطق الجبلية  خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء و الليل ، ومعتدلا في بقية المناطق خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل   ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح  شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/11/01: يكون الجو صافيا وجافاً باردا نسبياً فوق المناطق الجبلية  خاصة في ساعات الصباح وساعات المساء و الليل ، ومعتدلا في بقية المناطق خلال النهار باردا نسبيا خلال الليل  ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح  شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 21-12 23-13 23-14 بيت لحم 21-12 23-13 23-14
رام الله والبيرة 20-11 22-12 22-13 طولكرم 27-17 28-17 28-17
نابلس 23-13 25-14 25-14 قلقيلية 27-17 28-17 28-17
جنين 27-13 28-13 28-13 سلفيت 21-12 23-13 23-14
طوباس 27-13 28-13 28-13 روابي 22-13 23-14 24-14
الخليل 20-11 22-12 22-13 غزه 26-18 27-18 27-18
أريحا 31-17 33-17 33-17 خانيونس 26-18 27-18 27-18
الأغوار الشمالية 29-15 31-15 31-15 رفح 27-17 28-17 28-17

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