خريشة: حل "التشريعي" يُضعف من "أبو مازن"

رام الله - دنيا الوطنقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، إن توصيات المجلس الثوري لفتح لـ "المجلس المركزي" بحل "المجلس التشريعي" هي مجرد توصية من فصيل فلسطيني له الحق في التقدم بما يشاء، إلا أنها ليست ملزمة لـ"المركزي" وتبقى مجرد توصية.وأضاف خريشة خلال لقاء له ببرنامج "أوراق فلسطينية" على فضائية (الغد)، مع الإعلامية روان الصوراني، أن "المجلس التشريعي" هو كيان منتخب وتم انتخابه على أساس برامجي، وبالتالي برنامج "المقاومة" فاز على برنامج "التفاوض" بنسبة عالية، متابعاً أن القانون الأساسي واضح ويتحدث بشكل صريح أن ولاية المجلس التشريعي ممتدة لحين تسلم مجلس تشريعي آخر منتخب، بالإضافة إلى أن المجلس سيد نفسه لا يستطيع أحد حله.وأوضح خريشة أن استبدال جسم منتخب بأجسام غير منتخبة هو "كارثة كبرى"، وأن هدم المؤسسات هو أمر غير مقبول وغير منطقي، مشيرا إلى أنه مطلوب من المسئولين مزيد من الحكمة والتريث بهذا الشأن، ورأى أن توصية "ثوري فتح" هذا الأمر جزء من المناكفات السياسية، مؤكدا أن حل المجلس التشريعي يُضعف الرئيس محمود عباس بالدرجة الأولى أمام نفسه وأمام خصومه ويضعف الحالة الفلسطينية بشكل عام.