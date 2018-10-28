ألغام الحوثي تحصد أرواح 183 مدنيًا في الجوف اليمنية

كشف تقرير حقوقي لمكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، عن تسجيل أكثر من 713 حالة، ما بين قتل وإصابة لمواطنين مدنيين، جراء ألغام جماعة الحوثي التي زرعتها في المحافظة.





وأوضح التقرير أن الجوف احتلت المرتبة الرابعة من حيث عدد ضحايا الألغام، وتركزت حقول الألغام في مديريات، خب والشعف، المتون، والحزم، والمصلوب، والغيل.





ووثق التقرير خلال الفترة من مارس 2016 إلى ايلول/سبتمبر 2018 نحو 183 حالة قتلا و308 ضحايا تعرضوا للتشوهات، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).





وأوضح التقرير أن الجماعة الحوثية زرعت عن عمد مئات الألغام في منازل المواطنين والطرق والتجمعات المدنية، والمزارع، إضافة الى استخدامها المنشآت العامة والخاصة، إلى مناطق عسكرية وقامت بتفخيخها بالمتفجرات والألغام، التي توزعت بين ألغام مضادة للمركبات وألغام أفراد وألغام مصنوعة محليا على شكل أحجار وأشجار.





ولفت إلى أن المدنيين كانوا أكثر المستهدفين من هذه الألغام حيث قتل وأصيب العشرات من النساء والأطفال، إضافة إلى أنها تسببت في عدم عودة الكثير من الأسر إلى منازلهم بسبب حقول الألغام العشوائية التي زرعتها جماعة الحوثي.





ودعا التقرير إلى التحرك العاجل لإنقاذ المدنيين من حقول الألغام التي لا تزال تشكل خطرا كبيرا في التجمعات السكنية، وطالب بتقديم المساعدة في نزعها عبر فرق هندسية متخصصة.

رام الله - دنيا الوطن